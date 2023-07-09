Сафиуллин: я забыл заявиться на квалификацию на «Ролан Гаррос»

92-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин подтвердил информацию о том, что пропустил «Ролан Гаррос» из-за того, что забыл пройти квалификацию в Париже.
«Да-да. Я забыл заявиться на квалификацию на «Ролан Гаррос», потому что у меня был матч с Сапатой (испанец Бернабе Сапата-Миральес. – Прим. «Чемпионата»), и я совершенно забыл, что мне нужно зарегистрироваться, а я не заявлялся заранее.
Но дело в том, что я получил травму в Риме и должен был играть в Женеве, но приехал туда и пропустил.
В общем, я бы всё равно не смог, потому что у меня была травма, из-за которой я не мог так быстро восстановиться», – рассказал Сафиуллин на послематчевой конференции.
Напомним, сегодня Роман Сафиуллин одержал победу в матче четвёртого круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова.
- 9 июля 2023
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