Сафиуллин: я забыл заявиться на квалификацию на «Ролан Гаррос»

92-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин подтвердил информацию о том, что пропустил «Ролан Гаррос» из-за того, что забыл пройти квалификацию в Париже.

«Да-да. Я забыл заявиться на квалификацию на «Ролан Гаррос», потому что у меня был матч с Сапатой (испанец Бернабе Сапата-Миральес. – Прим. «Чемпионата»), и я совершенно забыл, что мне нужно зарегистрироваться, а я не заявлялся заранее.

Но дело в том, что я получил травму в Риме и должен был играть в Женеве, но приехал туда и пропустил.

В общем, я бы всё равно не смог, потому что у меня была травма, из-за которой я не мог так быстро восстановиться», – рассказал Сафиуллин на послематчевой конференции.

Напомним, сегодня Роман Сафиуллин одержал победу в матче четвёртого круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова.