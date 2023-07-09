Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камельзон: матч Рублёва и Бублика стал утверждением российского тенниса для всего мира

Камельзон: матч Рублёва и Бублика стал утверждением российского тенниса для всего мира
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон поделился впечатлениями от матча россиянина Андрея Рублёва и казахстанца Александра Бублика в 1/8 финала Уимблдона. Ранее сегодня спортсмены сыграли на центральном корте турнира матч из пяти сетов.

«Шикарная встреча между Рублёвым и Бубликом. Я давно не видел таких игр в исполнении российских теннисистов. На данный момент это пока самый интересный матч на Уимблдоне! Их матч стал утверждением российского тенниса для всего мира. Для меня это самое главное, поэтому я просто счастлив! Бублик, конечно, набирает обороты. Всё ближе и ближе к топ-10 рейтинга. Александр играет в очень нестандартный теннис, но борется до самого конца», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
Чудо-удар Рублёва в матче с Бубликом на Уимблдоне! У видео 20 тысяч просмотров за 40 минут
Чудо-удар Рублёва в матче с Бубликом на Уимблдоне! У видео 20 тысяч просмотров за 40 минут
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023