Камельзон: матч Рублёва и Бублика стал утверждением российского тенниса для всего мира

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон поделился впечатлениями от матча россиянина Андрея Рублёва и казахстанца Александра Бублика в 1/8 финала Уимблдона. Ранее сегодня спортсмены сыграли на центральном корте турнира матч из пяти сетов.

«Шикарная встреча между Рублёвым и Бубликом. Я давно не видел таких игр в исполнении российских теннисистов. На данный момент это пока самый интересный матч на Уимблдоне! Их матч стал утверждением российского тенниса для всего мира. Для меня это самое главное, поэтому я просто счастлив! Бублик, конечно, набирает обороты. Всё ближе и ближе к топ-10 рейтинга. Александр играет в очень нестандартный теннис, но борется до самого конца», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.