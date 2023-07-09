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Рублёв — об ударе в конце матча с Бубликом: этот момент — один из хайлайтов моей карьеры

Рублёв — об ударе в конце матча с Бубликом: этот момент — один из хайлайтов моей карьеры
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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от удара в полёте, который спортсмен выполнил перед матчболом в решающем сете матча 1/8 финала с казахстанцем Александром Бубликом.

«Не знаю, что почувствовал в тот момент. Что у меня есть хотя бы один потрясающий удар в карьере.

Я никогда не знал, как нырять. Раньше пару раз думал, что на траве надо хотя бы на тренировках попробовать, хотя бы без мяча. Но не мог, было слишком страшно. Но потом в матче с Гоффеном это получилось само собой. Я по-настоящему нырнул. И сегодня нырнул одной ногой, что ли.

Не знаю, как мне удалось, я даже не видел мяча, не видел, как ударил. Понял, что каким-то образом получилось, только когда люди закричали и когда увидел лицо Саши.

Не знаю, переживу ли ещё когда-нибудь такое чувство. Нанести такой удар на этом корте, в концовке матча при таком равном счёте. Не знаю, сколько раз в жизни бывают такие моменты. Этот момент — один из хайлайтов моей карьеры», — рассказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Уимблдона.

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