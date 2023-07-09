Синнер — о Сафиуллине: его история напоминает мне путь Карацева на Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер, восьмая ракетка мира, поделился мнением о своём сопернике в четвертьфинале Уимблдона — россиянине Романе Сафиуллине.

Однако сперва журналист, который задавал вопрос, как это уже часто случалось на турнире, ошибся в сетке: он спросил у Синнера, что он думает про Кристофера Юбэнкса и Стефаноса Циципаса как о потенциальных соперниках в следующем матче. Итальянцу пришлось дважды поправить представителя СМИ.

«Это Роман. Конечно, Роман. Его история напоминает мне путь Карацева на Australian Open в 2021 году. Пройти в эту стадию турнира без поражений, играть очень свободно. Он играет в очень, очень хороший теннис.

Я играл с ним год назад в ATP Cup. Это был очень, очень сложный матч. Мне нужно быть готовым к следующей встрече. Очевидно, нужно подготовиться и ментально, потому что в этот раз всё может быть по-другому.

Но, конечно, я рад быть там, где я есть. Надеюсь, что смогу показать хороший теннис. Нужно повысить уровень своей игры по сравнению с базовым, а затем мы увидим, что получится», — сказал Синнер на пресс-конференции.