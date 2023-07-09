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Ротенберг: правильно, что за Уимблдон без россиян в 2022 году не начислялись очки рейтинга

Ротенберг: правильно, что за Уимблдон без россиян в 2022 году не начислялись очки рейтинга
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Американский журналист, внештатный автор New York Times и других авторитетных изданий Бен Ротенберг высказался о хороших результатах российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне в текущем сезоне, отметив, что решение о неначислении очков рейтинга за турнир без россиян и белорусов в 2022 году было верным.

«Особенно с учётом того, как хорошо на этом Уимблдоне играют россияне и белорусы, не сомневаюсь, что ATP и WTA поступили правильно, не начислив рейтинговые очки за прошлогодний турнир. Это не было настоящим соревнованием лучших из лучших, каким должен быть турнир «Большого шлема», — написал журналист в своём «твиттере».

Напомним, в прошлом году организаторы Уимблдона не допустили на турнир россиян и белорусов из-за конфликта на Украине. ATP и WTA приняли решение не начислять очки рейтинга всем теннисистам, выступавшим на турнире.

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