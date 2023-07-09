Свитолина: это самый счастливый момент в моей жизни после рождения дочери

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в четвертьфинал Уимблдона. Сегодня, 9 июля, спортсменка в трёх сетах смогла победить белоруску Викторию Азаренко.

«Думаю, это самый счастливый момент в моей жизни после рождения дочери. Это было невероятно тяжело. Когда я проигрывала 0:2 во втором сете, то слышала, как зрители болели за меня. Мне почти хотелось заплакать.

Ещё я думала о том, как много людей болеют за меня дома, на Украине. Это такие матчи, через которые нужно пройти. Я не могу жаловаться сейчас. Просто должна сражаться», — сказала Свитолина в интервью на корте.

Теннисистка осенью прошлого года стала мамой, а уже в текущем сезоне вернулась в тур. В 1/4 финала Уимблдона Элина Свитолина встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек.