Ига Свёнтек прокомментировала свою победу в 1/8 финала Уимблдона

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свою победу в четвёртом круге Уимблдона. Сегодня, 9 июля, спортсменка впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира, в трёх сетах обыграв швейцарку Белинду Бенчич.

«Было непросто. У неё же был матчбол, верно? Не знаю, отыгрывалась ли я когда-нибудь с матчбола.

Мне была нужна эта победа, чтобы чуть больше поверить в себя на этом покрытии. Я довольна тем, как дисциплинированно сыграла.

Когда у соперницы матчбол, ты начинаешь играть… Простите, я очень устала. На самом деле становится легче, потому что соперница ведёт, а ты наносишь удары без страха. Тебе нечего терять, положение и так плохое (усмехается). И я бы сказала, что на матчболах большее давление испытывает игрок, который должен выигрывать эти очки.

Я просто хотела играть, меня ничего не волновало. И это сработало», — сказала Свёнтек в интервью на корте.