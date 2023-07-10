Чесноков: Роман Сафиуллин играет как Энди Маррей
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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянина Романа Сафиуллина в четвертьфинал Уимблдона. В воскресенье, 9 июля, спортсмен обыграл сеяного канадца Дениса Шаповалова.
«Сафиуллин просто герой. Роман подавал на второй сет при счёте 5:3. Девятый гейм, который теннисисты играли 15 минут, стал ключевым. Потом он достаточно уверенно довел игру до победы. Он играет как Энди Маррей — соперник давил на него, но он играл ещё лучше, ещё острее. В начале карьеры у Романа была травма, и было непонятно, продолжит он играть или нет, но сейчас он просто летает по корту», — цитирует Чеснокова ТАСС.
В четвертьфинале Сафиуллин встретится с восьмой ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером.
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