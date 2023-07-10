Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свитолина отреагировала на свист трибун Уимблдона после окончания матча с Азаренко

Свитолина отреагировала на свист трибун Уимблдона после окончания матча с Азаренко
Аудио-версия:
Комментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на свист с трибун Уимблдона, который раздался после окончания её матча 1/8 финала с белоруской Викторией Азаренко. Зрители посчитали, что белорусская спортсменка отказалась пожать руку украинке, однако решение Азаренко было справедливым: Свитолина неоднократно заявляла, что не будет пожимать руки россиянкам и белорускам.

«Думаю, теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий между россиянами и белорусами с украинцами. Не знаю, может, людям непонятно. Так будет правильно», — сказала Свитолина на пресс-конференции после матча.

Ранее Виктория Азаренко призвала зрителей не раскручивать ситуацию с отказами от рукопожатия, так как в этом нет ничего трагичного, а спортсмены уважают решения друг друга.

Материалы по теме
«Моя позиция не изменилась». Украинка выиграла матч-триллер и не стала жать руку Азаренко
«Моя позиция не изменилась». Украинка выиграла матч-триллер и не стала жать руку Азаренко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023