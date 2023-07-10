Свитолина отреагировала на свист трибун Уимблдона после окончания матча с Азаренко

Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на свист с трибун Уимблдона, который раздался после окончания её матча 1/8 финала с белоруской Викторией Азаренко. Зрители посчитали, что белорусская спортсменка отказалась пожать руку украинке, однако решение Азаренко было справедливым: Свитолина неоднократно заявляла, что не будет пожимать руки россиянкам и белорускам.
«Думаю, теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий между россиянами и белорусами с украинцами. Не знаю, может, людям непонятно. Так будет правильно», — сказала Свитолина на пресс-конференции после матча.
Ранее Виктория Азаренко призвала зрителей не раскручивать ситуацию с отказами от рукопожатия, так как в этом нет ничего трагичного, а спортсмены уважают решения друг друга.
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