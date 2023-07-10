Азаренко ответила на вопрос, чувствует ли себя жертвой после свиста трибун

20-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала свист трибун после матча с украинкой Элиной Свитолиной.
«Жертва чего, того, что кто-то не пожал мне руку? Я вас умоляю! Она не хочет пожимать руки русским и белорусам. Я выразила уважение к её решению. Что мне надо было сделать, стоять и ждать?» – сказала Азаренко на послематчевой конференции.
Напомним, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина ещё в преддверии матча четвёртого круга Уимблдона заявила, что продолжит отказываться от рукопожатий с российскими и белорусскими теннисистками.
Виктория Азаренко уступила Элине Свитолиной в матче четвёртого круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023.
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