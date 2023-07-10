Свитолина — о Свёнтек: она великая чемпионка и отличный человек

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о своей сопернице в четвертьфинале Уимблдона, первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек.

«Она великая чемпионка и отличный человек. Я действительно благодарна ей за поддержку украинцев и Украины, за то, что она делает всё, что в её силах, и громко говорит об этом. У неё тоже сегодня была большая битва.

Честно говоря, не разговаривала ещё с тренером о плане на игру. Но завтра у меня будет тренировочный день, приоритетом будет восстановление. А уже затем я встречусь с тренером, мы обсудим план матча и будем искать способы победить Игу», — сказала Свитолина на пресс-конференции после победы в 1/8 финала над белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.