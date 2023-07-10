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Окончание матча 1/8 финала Уимблдона между Джоковичем и Хуркачем перенесено на завтра

Окончание матча 1/8 финала Уимблдона между Джоковичем и Хуркачем перенесено на завтра
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Матч 1/8 финала, в котором играют сербский теннисист Новак Джокович и польский спортсмен Хуберт Хуркач, будет доигран в понедельник, 10 июля. Встречу прервали из-за темноты после второго сета. Текущий счёт — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича.

К моменту перерыва в матче спортсмены провели на корте почти два часа. Хуберт Хуркач за два сета игры успел выполнить 23 эйса, Новак Джокович — только семь. При этом на счету каждого из теннисистов по три двойные ошибки.

Матч возобновится в понедельник, 10 июля, около 17:00 по московскому времени. Игра также пройдёт на центральном корте Уимблдона, между матчами Беатрис Хаддад-Майи и Елены Рыбакиной в первом запуске и Онс Жабер и Петры Квитовой — в третьем. Победитель встречи между Хуркачем и Джоковичем выйдет в четвертьфинал Уимблдона, где встретится с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым, ранее в пяти сетах обыгравшим казахстанца Александра Бублика.

Уимблдон (м). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Хуберт Хуркач
18
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Остановлен
0 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		6 6      
7 8 		7 8      
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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