Окончание матча 1/8 финала Уимблдона между Джоковичем и Хуркачем перенесено на завтра

Матч 1/8 финала, в котором играют сербский теннисист Новак Джокович и польский спортсмен Хуберт Хуркач, будет доигран в понедельник, 10 июля. Встречу прервали из-за темноты после второго сета. Текущий счёт — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича.
К моменту перерыва в матче спортсмены провели на корте почти два часа. Хуберт Хуркач за два сета игры успел выполнить 23 эйса, Новак Джокович — только семь. При этом на счету каждого из теннисистов по три двойные ошибки.
Матч возобновится в понедельник, 10 июля, около 17:00 по московскому времени. Игра также пройдёт на центральном корте Уимблдона, между матчами Беатрис Хаддад-Майи и Елены Рыбакиной в первом запуске и Онс Жабер и Петры Квитовой — в третьем. Победитель встречи между Хуркачем и Джоковичем выйдет в четвертьфинал Уимблдона, где встретится с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым, ранее в пяти сетах обыгравшим казахстанца Александра Бублика.
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