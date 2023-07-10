Уимблдон–2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 9 июля

В воскресенье, 9 июля, завершились матчи третьего и четвёртого круга Уимблдона. В четвертьфинал турнира пробились сразу два российских теннисиста — Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин. Для обоих спортсменов это первый в карьере выход в эту стадию Уимблдона.

Уимблдон. Результаты матчей. 9 июля. Мужчины

Третий круг

Григор Димитров (Болгария, 21) — Фрэнсис Тиафо (США, 10) — 6:2, 6:3, 6:2

Четвёртый круг

Андрей Рублёв (Россия, 7) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4

Роман Сафиуллин (Россия) — Денис Шаповалов (Канада, 26) — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3

Янник Синнер (Италия, 8) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — 7:6 (7:4), 6:4, 6:3

Сафиуллин и Синнер сыграют друг с другом в четвертьфинале Уимблдона. Соперником Рублёва станет победитель перенесённого на завтра матча Новака Джоковича (Сербия, 2) и Хуберта Хуркача (Польша, 17).