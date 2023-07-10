Андрей Рублёв: у меня странная история с Уимблдоном

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём участии на Уимблдоне.

«Вообще у меня странная история с Уимблдоном, потому что я пару раз травмировался и не играл. История была такой — я не играл в 2018-м, потому что у меня травма. Я играл в 2019. Я не играл в 20 из-за пандемии. Я играл в 2021 году. Я не играл в прошлом году из-за бана. В этом году играю.

С 2018 года я ни разу не играл два года подряд. Я просто счастлив, что наконец-то могу играть здесь. Наконец-то я проведу здесь свой первый четвертьфинал. Наконец-то я могу играть весь сезон без перерыва. У меня еще никогда не было с января до конца сезона, чтобы я играл полный сезон. Я надеюсь, что это будет первый год, когда я играю полный сезон», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, в четвёртом круге Рублёв обыграл представителя Казахстана Александра Бублика.