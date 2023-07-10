Азаренко высказалась о болельщиках, которые освистали её после матча со Свитолиной

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о том, что болельщики освистали её после матче четвёртого круга Уимблдона с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (6:2, 4:6, 6:7 (9:11)).

«Согласна, что это очень несправедливо. Я не могу контролировать болельщиков. Я не уверена, что многие люди понимали, что происходит. Это было несправедливо. Что есть, то есть. Что я могу сделать? Да, я чувствую, что это было довольно стабильно в течение последних 18-19 месяцев. Я не сделала ничего плохого, но иногда ко мне продолжают относиться по-другому», — сказала Азаренко на пресс-конференции.

Напомним, после матча Свитолина не стала пожимать руку Азаренко. Когда белоруска покидала корт болельщики свистели в её адрес.