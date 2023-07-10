«Стало просто невыносимо». Шаповалов – о поражении в матче с Сафиуллиным на Уимблдоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал поражение в четвёртом круге Уимблдона с российским теннисистом Романом Сафиуллиным.

«У меня много мыслей. Я думаю, Роман играл очень хорошо. Очевидно, ему очень нравится травяное покрытие. Сегодня с его стороны всё было действительно хорошо. Надеюсь, я смогу решить проблему с коленом. Рад, что не проявилось это в первом раунде, но в то же время сложно играть в теннис с такой проблемой, как у меня. Мне всё время было больно, а по ходу матча с Сафиуллиным стало просто невыносимо. Это разочаровывает. Очевидно, мне казалось, что я играю в хороший теннис, и сегодня у меня были шансы, выйти в четвертьфинал. Не помогало и то, что у меня простуда», — сказал Шаповалов на пресс-конференции.

В четвертьфинальном матче Сафиуллин встретится с итальянцем Янником Синнером.