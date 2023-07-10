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Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 10 июля

Сегодня, 10 июля, состоится восьмой день Уимблдона. Будут доиграны прерванные вчера из-за дождя матчи, а также пройдут и новые игры 1/8 финала турнира. Среди участников и россиянин Даниил Медведев (3), которому будет противостоять чех Иржи Легечка.

Уимблдон. Расписание и примерное время начала матчей. 10 июля. Мужчины

14:30 мск. Кристофер Юбэнкс (США) – Стефанос Циципас (Греция, 5)

15:00. Даниил Медведев (Россия, 3) – Иржи Легечка (Чехия)

16:30. Доигрывание матча Новак Джокович (Сербия, 2) – Хуберт Хуркач (Польша, 17) при счёте 7:6, 7:6.

18:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Маттео Берреттини (Италия)

18:30. Григор Димитров (Болгария, 21) – Хольгер Руне (Дания, 6)

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».