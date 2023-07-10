Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 10 июля

Сегодня, 10 июля, пройдут матчи четвёртого круга Уимблдона в женском одиночном разряде. У женщин Мирру Андрееву ждёт серьёзная проверка в лице американки Мэдисон Кис (25), а Екатерине Александровой (21) будет противостоять ещё более опасная соперница – Арина Соболенко (2).

Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. 1/8 финала

13:00 мск. Кис (США, 25) – М. Андреева (Россия, Q)

15:30. Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – Рыбакина (Казахстан, 3)

17:00. Александрова (Россия, 21) – Соболенко (Беларусь, 2)

17:00. Жабер (Тунис, 6) – Квитова (Чехия, 9)

Ранее Ига Свёнтек (1) в борьбе за место в 1/4 финала отыгралась с 0:1 по сетам и спаслась с двойного матчбола во второй партии. А вот Виктория Азаренко (18) уступила на тай-брейке решающей партии Элине Свитолиной (WC).

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».