Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 10 июля

Сегодня, 10 июля, пройдут матчи четвёртого круга Уимблдона в женском одиночном разряде. У женщин Мирру Андрееву ждёт серьёзная проверка в лице американки Мэдисон Кис (25), а Екатерине Александровой (21) будет противостоять ещё более опасная соперница – Арина Соболенко (2).
Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. 1/8 финала
13:00 мск. Кис (США, 25) – М. Андреева (Россия, Q)
15:30. Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – Рыбакина (Казахстан, 3)
17:00. Александрова (Россия, 21) – Соболенко (Беларусь, 2)
17:00. Жабер (Тунис, 6) – Квитова (Чехия, 9)
Ранее Ига Свёнтек (1) в борьбе за место в 1/4 финала отыгралась с 0:1 по сетам и спаслась с двойного матчбола во второй партии. А вот Виктория Азаренко (18) уступила на тай-брейке решающей партии Элине Свитолиной (WC).
Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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