Виктор Янчук: Мирру Андрееву опасаются так же, как Шарапову на первом выигрышном Уимблдоне
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Советский и российский теннисист и тренер по теннису Виктор Янчук поделился мнением о выступлении 16-летней россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне-2023. Ранее теннисистка вышла в 1/8 финала соревнований в Лондоне.
«Мирра вполне может пойти ещё дальше. Она на равных играет с большинством игроков и не уступает по мастерству. В её пользу говорит молодость и новизна. Её опасаются как молодую и дерзкую теннисистку. Мирре нечего опасаться — она свободно машет и больше попадает.
Такой же эффект был в первом выигрышном Уимблдоне у Шараповой. Её тоже опасались как молодую и восходящую. Андреева воспринимается точно так же. Шансы у Мирры есть», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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