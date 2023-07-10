Виктор Янчук: Мирру Андрееву опасаются так же, как Шарапову на первом выигрышном Уимблдоне

Советский и российский теннисист и тренер по теннису Виктор Янчук поделился мнением о выступлении 16-летней россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне-2023. Ранее теннисистка вышла в 1/8 финала соревнований в Лондоне.

«Мирра вполне может пойти ещё дальше. Она на равных играет с большинством игроков и не уступает по мастерству. В её пользу говорит молодость и новизна. Её опасаются как молодую и дерзкую теннисистку. Мирре нечего опасаться — она свободно машет и больше попадает.

Такой же эффект был в первом выигрышном Уимблдоне у Шараповой. Её тоже опасались как молодую и восходящую. Андреева воспринимается точно так же. Шансы у Мирры есть», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.