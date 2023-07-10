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Андреева кинула ракетку после проигранного сета на Уимблдоне и получила предупреждение

102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоций после второго сета матча 1/8 финала Уимблдона-2023 с американкой Мэдисон Кис (18-я в рейтинге WTA). Этот сет завершился победой американской спортсменки со счётом 7:6 (7:4).

16-летняя Андреева швырнула ракетку на корт после проигранного сета и получила предупреждение от судьи встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мэдисон Кис — Мирра Андреева в четвёртом круге Уимблдона.

Напомним, победительница этого матча в четвертьфинале соревнований сыграет с лучшей в паре Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь). Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля. Действующая чемпионка соревнований — казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.