Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вы понимаете, что делаете? Я упала». Андреева — судье после присуждения штрафного очка

«Вы понимаете, что делаете? Я упала». Андреева — судье после присуждения штрафного очка
Аудио-версия:
Комментарии

102-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к судье в концовке матча 1/8 финала Уимблдона-2023 с американкой Мэдисон Кис.

В конце третьего сета Андреева получила штрафное очко за брошенную на корт ракетку. Спортсменка не смогла удержаться на ногах и выронила ракетку, после чего была наказана судьёй, так как уже имела предупреждение по ходу встречи.

«Вы понимаете, что делаете? Я не бросала ракетку, я упала. Поскользнулась, а потом упала», — сказала Андреева судье.

В результате наказания Андреевой Кис получила матчбол и довела игру до победы. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американской спортсменки. В четвертьфинале Уимблдона она сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Материалы по теме
Медведев — в 1/4 финала Уимблдона! А Мирра Андреева со скандалом проиграла. LIVE!
Live
Медведев — в 1/4 финала Уимблдона! А Мирра Андреева со скандалом проиграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023