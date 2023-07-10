«Вы понимаете, что делаете? Я упала». Андреева — судье после присуждения штрафного очка

102-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к судье в концовке матча 1/8 финала Уимблдона-2023 с американкой Мэдисон Кис.

В конце третьего сета Андреева получила штрафное очко за брошенную на корт ракетку. Спортсменка не смогла удержаться на ногах и выронила ракетку, после чего была наказана судьёй, так как уже имела предупреждение по ходу встречи.

«Вы понимаете, что делаете? Я не бросала ракетку, я упала. Поскользнулась, а потом упала», — сказала Андреева судье.

В результате наказания Андреевой Кис получила матчбол и довела игру до победы. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американской спортсменки. В четвертьфинале Уимблдона она сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).