Андрей Ольховский назвал причины поражения Андреевой от Кис в четвёртом круге Уимблдона

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Уимблдона-2023, в котором 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице США Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американской спортсменки.

«На мой взгляд, Мирра подустала, заодно подсело внимание. Плюсом Кис немного успокоилась после того, как выиграла второй сет.

Мирра уже показала хороший результат. Она одержала очень хорошие победы в основной сетке. Но тяжело столько матчей держать внимание и играть от обороны», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.