Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона на отказе Беатрис Хаддад-Майи

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала Уимблдона-2023.
В первом сете матча четвёртого круга травяного турнира соперница Рыбакиной бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (13-я в рейтинге WTA) получила повреждение, заплакала и приняла решение сняться при счёте 1:4. Встреча проходила на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Ранее спортсменки дважды встречались на корте в официальных матчах. Оба раза победительницей становилась Беатрис Хаддад-Майя.
В четвертьфинале Уимблдона Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия). Женский турнир Уимблдона-2023 завершится 15 июля. Напомним, Елена Рыбакина является действующей чемпионкой соревнований.
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