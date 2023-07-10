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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона на отказе Беатрис Хаддад-Майи

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона на отказе Беатрис Хаддад-Майи
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Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала Уимблдона-2023.

В первом сете матча четвёртого круга травяного турнира соперница Рыбакиной бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (13-я в рейтинге WTA) получила повреждение, заплакала и приняла решение сняться при счёте 1:4. Встреча проходила на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Ранее спортсменки дважды встречались на корте в официальных матчах. Оба раза победительницей становилась Беатрис Хаддад-Майя.

В четвертьфинале Уимблдона Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия). Женский турнир Уимблдона-2023 завершится 15 июля. Напомним, Елена Рыбакина является действующей чемпионкой соревнований.

Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 15:35 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
13
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
1 		   
4 		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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