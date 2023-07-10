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Веснина объяснила эмоции Андреевой в конце матча с Кис в четвёртом круге Уимблдона

Веснина объяснила эмоции Андреевой в конце матча с Кис в четвёртом круге Уимблдона
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Олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась об эмоциях россиянки Мирры Андреевой в конце матча 1/8 финала Уимблдона-2023 с американской теннисисткой Мэдисон Кис. Судья присудила 16-летней теннисистке штрафное очко за брошенную ракетку, после чего спортсменка не стала жать судье руку.

«Поведение Андреевой в конце встречи? Это просто эмоции и юношеский максимализм! Слёзы Мирры говорят о многом — в этом нет ничего плохого. Она ещё очень молодая и является максималисткой. Андреева почувствовала в себе силу: поняла, что может зайти ещё дальше. Она должна была сегодня обыгрывать Кис. Но теннис — особенный вид спорта. Здесь не всегда получается всё и сразу», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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