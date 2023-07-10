Новак Джокович вышел на третье место по количеству побед подряд на Уимблдоне
Поделиться
23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал 32-ю победу подряд на кортах Уимблдона.
Это произошло сегодня, 10 июля. В 1/8 финала Джокович (2) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, 18-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (17).
Интересно, что благодаря этой победе Джокович превзошёл результат великого американца Пита Сампраса (1997–2001). В Открытой эре на английском «Шлеме» за всю историю было только две беспроигрышных серии длиннее: у швейцарца Роджера Федерера (40) и шведа Бьорна Борга (41).
Комментарии
- 10 июля 2023
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:20
-
19:11
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:31
-
18:27
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
18:06
-
18:01
-
17:56
-
17:48
-
17:30
-
17:27
-
17:17
-
17:05
-
17:04
-
16:50
-
16:44
-
16:28
-
16:11
-
15:56
-
15:47
-
15:42
-
15:38
-
15:30
-
15:28
Партнерский контент