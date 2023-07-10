Новак Джокович вышел на третье место по количеству побед подряд на Уимблдоне

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал 32-ю победу подряд на кортах Уимблдона.

Это произошло сегодня, 10 июля. В 1/8 финала Джокович (2) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, 18-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (17).

Интересно, что благодаря этой победе Джокович превзошёл результат великого американца Пита Сампраса (1997–2001). В Открытой эре на английском «Шлеме» за всю историю было только две беспроигрышных серии длиннее: у швейцарца Роджера Федерера (40) и шведа Бьорна Борга (41).