Мирра Андреева: вдохновляет ли Шарапова? Она выиграла Уимблдон, когда я ещё не родилась

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, вдохновляют ли её такие примеры из истории отечественного тенниса, как Мария Шарапова и Анна Курникова. Обе теннисистки совершили свои прорывы на Уимблдоне, где ранее потрясающе выступила Андреева.
«Когда Шарапова выиграла Уимблдон, ей было 16 или 17, не уверена (Шарапова выиграла Уимблдон-2004, тогда ей было 17 лет. – Прим. «Чемпионата»). Я тогда ещё не родилась, поэтому не видела этот исторический момент. Но просто потрясающе, что они обе сделали для тенниса. Хотелось бы мне увидеть этот момент, но никак», — сказала Андреева на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала Уимблдона-2023.
Напомним, в борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона Мирра проиграла в трёх сетах 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис.
- 10 июля 2023
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