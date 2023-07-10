Медведев оценил поведение Азаренко, которую освистали в матче со Свитолиной на Уимблдоне

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев оценил инцидент на Уимблдоне-2023, в котором белоруску Викторию Азаренко освистали после поражения в 1/8 финала от украинки Элины Свитолиной.
Предположительно, фанаты решили, что Азаренко на эмоциях не пожала руку Свитолиной, но Элина ранее заявляла, что не будет жать руки представительницам России и Беларуси.
«Это всё от недопонимания. Очень жаль Вику, она проиграла 9:11 на тай-брейке. Это жестоко для любого, кто проигрывает решающий сет на тай-брейке.
Мне очень понравился её ответ на послематчевой пресс-конференции, она сказала, что проявила уважение к решению Свитолины не пожимать руки. Но сколько на корте №1 зрителей, 10 тысяч? Не все они знают контекст этой истории. Они просто увидели, что Вика не пожала руку, поэтому и освистали её. Мне понравился её ответ, что она сказала, что это был великолепный матч и давайте говорить о теннисе.
Жаль, что её освистали ни за что, но люди просто не знали всей истории», — сказал Медведев на пресс-конференции после дебютного выхода в четвертьфинал Уимблдона-2023.
- 10 июля 2023
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