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Мэдисон Кис — о Мирре Андреевой: она очень солидно играет и будет прогрессировать

Мэдисон Кис — о Мирре Андреевой: она очень солидно играет и будет прогрессировать
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Американская теннисистка Мэдисон Кис высказалась о своей сопернице в 1/8 финала Уимблдона – 16-летней россиянке Мирре Андреевой.

Кис одержала волевую победу над Андреевой со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 и вышла в четвертьфинал.

«Она прошла через квалификацию, выиграла много матчей. Очевидно, это очень хорошая теннисистка. Немного сказался недостаток опыта. В конце концов, ей только 16. Ей нужно время, и она всему научится. Кажется, у неё великолепная команда. Если она так продолжит, то всё это просто даст ей больше опыта дальше в карьере.

Что меня впечатлило в её игре? Она невероятно хорошо двигается. Редко встретишь молодого игрока, который уже умеет вот так доставать до углов, как она делала сегодня. Если честно, думаю, что она подавала лучше меня. Впечатлена её подачей. Она очень солидно играет и будет прогрессировать.

Что бы я ей посоветовала насчёт того, как справляться с трудностями? Я бы сказала – игнорировать всех и всё, что они говорят, если не считаешь их мнение по-настоящему важным для себя», — сказала Кис на пресс-конференции.

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