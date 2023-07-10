Корнеева вышла в третий круг юниорского Уимблдона, одолев Вальдманнову

Российская теннисистка Алина Корнеева вышла в третий круг юниорского Уимблдона. В матче второго раунда соревнований первая сеяная Корнеева нанесла поражение представительнице Чехии Вендуле Вальдманновой, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 5:7, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.
Корнеева трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. Вальдманнова выполнила два эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.
Ранее в 2023 году 16-летняя Корнеева уже выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос».
За выход в четвертьфинал юниорского Уимблдона Корнеева сыграет с итальянкой Гретой Греко Луккина, начавшей соревнования с квалификации.
- 10 июля 2023
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