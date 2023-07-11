Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 11 июля

Сегодня, 11 июля, пройдут первые четвертьфинальные матчи Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде, определится первая полуфинальная пара.
Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов. Четвёртая сеяная, американка Джессика Пегула, встретится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.
Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. 1/4 финала
15:00. Джессика Пегула (США, 4) — Маркета Вондроушова (Чехия)
15:30. Ига Свёнтек (Польша, 1) – Элина Свитолина (Украина, WC).
12 июля за оставшиеся две путёвки в полуфинал поборются прошлогодние финалистки Онс Жабер из Туниса и представительница Казахстана Елена Рыбакина, а также вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и американка Мэдисон Кис.
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