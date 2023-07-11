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Соболенко высказалась о предстоящем матче с Кис в четвертьфинале Уимблдона

Соболенко высказалась о предстоящем матче с Кис в четвертьфинале Уимблдона
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с представительницей США Мэдисон Кис на Уимблдоне.

«Она очень агрессивный игрок. Её удар справа может быть действительно раздражающим. Она добивается на самом деле больших успехов. Подаёт действительно хорошо и демонстрирует довольно быструю игру. Она действительно сложный соперник, с которым можно играть. Думаю, это будет великая битва. Я с нетерпением жду этого матча», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Уимблдон-2023 проходит с 3 по 15 июля в Лондоне. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла Онс Жабер.

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