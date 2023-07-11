Хуркач высказался о поражении в матче с Джоковичем на Уимблдоне

Польский теннисист Хубер Хуркач прокомментировал поражение в матче четвёртого круга Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем.
«Очевидно, что играть с Новаком — это просто невероятный вызов. Он отличный соперник и к тому же замечательный человек. Мы боролись и сыграли четыре плотных сета. Особенно первые два были на тай-брейке, где один мяч мог изменить исход сета. Я просто пытался немного надавить на него и сыграть хорошо. Сегодня я подавал довольно прилично и пытался заставить его чувствовать себя некомфортно.
Конечно, болельщики и атмосфера действительно были особенные. Я очень ценю эту поддержку, и это удивительно — иметь возможность ощутить её», — сказал Хуркач на пресс-конференции.
В четвертьфинале турнира Джокович сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.
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