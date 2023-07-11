Джокович выступил с предложением начинать матчи Уимблдона раньше

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением, должен ли Уимблдон переносить начало матчей на более раннее время.
«Думаю, да. Я согласен с этим. Очевидно, изменить ограничения будет намного сложнее, потому что мы играем в жилом районе.
Думаю, матчи можно было бы перенести хотя бы на 12:00. Так будет лучше», – сказал Джокович на пресс-конференции.
Напомним, матч 1/8 финала, в котором играли сербский теннисист Новак Джокович и польский спортсмен Хуберт Хуркач, был перенесён на понедельник, 10 июля. Встречу прервали из-за темноты после второго сета. В итоге победу одержал Джокович.
Следующим соперником серба на Уимблдоне станет олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв (7).
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