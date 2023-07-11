Ига Свёнтек — Элина Свитолина: текстовая трансляция матча 1/4 финала Уимблдона
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Сегодня, 11 июля, состоится четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек сыграет с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной (76-я в рейтинге WTA).
Поединок пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 15:30 МСК
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Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Ранее спортсменки лишь один раз встречались на корте в официальных матчах – в 2021 году в 1/4 финала грунтового турнира в Риме, победу тогда одержала Ига Свёнтек в двух сетах.
Женский турнир Уимблдона-2023 завершится 15 июля. Действующей чемпионкой турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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