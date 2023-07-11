Сегодня, 11 июля, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинальном матче Уимблдона-2023.
Встреча состоится на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Новак Джокович в 1/4 финала Уимблдона.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сумеет ли Рублёв совершить сенсацию и обыграть Джоковича в четвертьфинале Уимблдона?
Ранее спортсмены встречались на корте в официальных матчах четыре раза, в трёх из них сильнее оказывался Джокович. В этом в году в четвертьфинале Australian Open состоялся последний матч теннисистов, в котором победу одержал серб.
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