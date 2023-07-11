«Худший кошмар принцессы». The Telegraph — об успехах России и Беларуси на Уимблдоне

Британское издание The Telegraph опубликовало материал, посвящённый успехам российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне-2023. Статья журналиста Саймона Бригса вышла под названием «Россияне и белорусы захватывают Уимблдон – это может быть худший кошмар принцессы Уэльской».

«У Медведева и Рублёва может не быть флагов рядом с их именами, как и букв РУС, но оба вышли в четвертьфинал вместе с белоруской Ариной Соболенко. Поэтому можно легко представить себе наихудший сценарий Всеанглийского клуба в следующие выходные – тот, в котором принцесса Уэльская вручает трофей одному из этих спортсменов, официально не имеющих гражданства.

Это будет кошмарная эскалация прошлогодней неуклюжей сюжетной линии, в которой Её Королевское Высочество пожимает руку Елене Рыбакиной — москвичке, играющей под казахстанским флагом.

Желание избежать подобного рода изображений, которые могут быть использованы правительством России и Беларуси в качестве инструмента пропаганды, лежало в основе решения о бане россиян и белорусов прошлым летом. Но яростная реакция ATP и WTA, лишивших Уимблдон рейтинговых очков в 2022 году, не оставили клубу иного выбора, кроме как отступить.

Восточный блок доминирует в одиночных разрядах Уимблдона-2023. До поздних стадий добрались четыре чеха, два поляка, два украинца, болгарин… Можем ли мы включить сюда Джоковича на основании того, что Сербию считают частью сферы влияния России? Если это так, то мы уже насчитали 19 игроков из 32, а вероятность того, что оба чемпиона в одиночном разряде будут из этой группы, составляет около 80 процентов.

Уровень жизни во многих странах бывшего «советского блока» улучшился настолько, что Румыния к 2040 году должна обойти Великобританию. Но там ещё остаются бедные регионы. Когда я попросил одного ведущего тренера объяснить возрождение россиян, которое кажется ещё более поразительным после прошлогоднего отстранения, он ответил: «В моей книге это называется голодным желанием». И это точное определение.

Глубокие резервы теннисных талантов проистекают из почти безграничного человеческого капитала и «горького корня», о котором говорил Алекс Кенин: готовности идти дальше, чем любой другой человек. Шарапова говорила, что на ранней стадии карьеры в Сочи она продолжала работать после того, как все бросали, не сбавляла оборотов в концовке третьего сета, несмотря на ветер и надвигающийся дождь. Мария впоследствии стала международной иконой – длинноногой блондинкой-тинейджером, выигравшей Уимблдон в 17 лет. Но за этой гламурной внешностью скрывалась одна из самых холодных и жёстких личностей в спорте.

Некоторые игроки – такие как Роджер Федерер – создают впечатление, что они продолжают свою игру в теннис, даже когда на кону миллион долларов. Родившийся в богатой Швейцарии, Федерер был фокусником, который упивался творчеством, а не ремесленником, ищущим деньги на свой следующий обед.

Российские и белорусские игроки придерживаются иного подхода. Когда они выходят на корт, часто становятся серьёзными и напряжёнными. В этом году на Уимблдоне, напряжённом турнире с длинными матчами и поздним завершением, они переиграли соперников и приближаются к этой созидающей проблемы возможности сфотографироваться с принцессой Уэльской», – говорится в статье The Telegraph.