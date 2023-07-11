Наоми Осака родила дочь

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака родила девочку. Об этом сообщил её бойфренд и отец ребёнка рэп-исполнитель Cordae во время одного из своих живых выступлений. Дальнейшие подробности пока не разглашаются.

Напомним, в январе 2023 года Осака объявила, что ждёт ребёнка. Спортсменка впервые стала мамой. Теннисистка не выступала на соревнованиях в 2023 году.

Карьера Осаки была полна противоречий, начиная с её победы на Открытом чемпионате США в 2018 году над опытным игроком Сереной Уильямс. Затем она не явилась на пресс-конференцию на Ролан Гаррос в 2021 году, и была оштрафована за это. У японки четыре титула «Большого шлема»: два в US Open и два в AO.