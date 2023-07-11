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Вондроушова одолела Пегулу и стала первой полуфиналисткой Уимблдона-2023

Вондроушова одолела Пегулу и стала первой полуфиналисткой Уимблдона-2023
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Вондроушова нанесла поражение четвёртой ракетке соревнований, представительнице США Джессике Пегуле со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Вондроушова семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Пегула не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

Ранее лучшим достижением Вондроушовой на Уимблдоне был второй круг в 2021 году.

За выход в финал Уимблдона Вондроушова сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек и украинкой Элиной Свитолиной, получившей от организаторов уайлд-кард.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 15:05 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		2 6
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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