Вондроушова одолела Пегулу и стала первой полуфиналисткой Уимблдона-2023

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Вондроушова нанесла поражение четвёртой ракетке соревнований, представительнице США Джессике Пегуле со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Вондроушова семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Пегула не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.
Ранее лучшим достижением Вондроушовой на Уимблдоне был второй круг в 2021 году.
За выход в финал Уимблдона Вондроушова сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек и украинкой Элиной Свитолиной, получившей от организаторов уайлд-кард.
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