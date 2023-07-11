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Свёнтек сравняла счёт в четвертьфинальном матче Уимблдона со Свитолиной

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек играет с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов.

Свёнтек выиграла второй сет – 7:6 (7:5) и сравняла счёт по партиям – 1:1. Напомним, в первом сете сильнее оказалась Свитолина – 7:5. Таким образом, полуфиналистка определится в третьей партии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона.

Свитолина выходила в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» в 2019 году, что является её лучшим достижением на Уимблдоне. Свёнтек впервые в карьере играет здесь в четвертьфинале.

За выход в финал Уимблдона победительница этого матча поспорит с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.