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Свёнтек сравняла счёт в четвертьфинальном матче Уимблдона со Свитолиной

Свёнтек сравняла счёт в четвертьфинальном матче Уимблдона со Свитолиной
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В эти минуты проходит четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек играет с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов.

Свёнтек выиграла второй сет – 7:6 (7:5) и сравняла счёт по партиям – 1:1. Напомним, в первом сете сильнее оказалась Свитолина – 7:5. Таким образом, полуфиналистка определится в третьей партии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 15:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 2
7 		6 5 6
         
Элина Свитолина
76
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Свитолина выходила в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» в 2019 году, что является её лучшим достижением на Уимблдоне. Свёнтек впервые в карьере играет здесь в четвертьфинале.

За выход в финал Уимблдона победительница этого матча поспорит с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

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