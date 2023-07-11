Кристофер Юбэнкс рассказал о роли Кори Гауфф и Наоми Осаки в своей карьере

Американский теннисист Кристофер Юбэнкс, четвертьфиналист Уимблдона в 2023 году, рассказал о том, какую роль во взлёте его карьеры сыграли седьмая ракетка мира из США Кори Гауфф и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» из Японии Наоми Осака.

«Главное, что они обе мне давно говорили: я должен быть на этом уровне. Долгое время я сомневался, что мне хватит стабильности. Знал, что могу феерить в отдельных матчах, доставлять соперникам неприятности. Не знаю, правда ли я верил, что смогу стабильно проводить матч за матчем с качественными оппонентами.

Кори говорила мне об этом очень долгое время. И Наоми сказала то же самое. Укрепить свою веру в себя — это самое важное. И, когда они говорят о своей уверенности, я заражаюсь», — сказал Юбэнкс на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона Юбэнкс встретится с третьей ракеткой мира из России Даниилом Медведевым. Ранее в этом сезоне 27-летний американский теннисист впервые в карьере вошёл в топ-100 рейтинга ATP, а в июне выиграл первый в карьере турнир ATP — на Мальорке (Испания).