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Свитолина не пустила первую ракетку мира Свёнтек в полуфинал Уимблдона

Свитолина не пустила первую ракетку мира Свёнтек в полуфинал Уимблдона
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Свитолина, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

Свитолина пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-рлйнтов. Свёнтек выполнила три эйса, трижды ошиюлась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона.

Свитолина уже выходила в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» в 2019 году, что являлось её лучшим достижением на Уимблдоне. Свёнтек впервые в карьере добралась до четвертьфинала турнира «Большого шлема» в Лондоне.

За выход в финал Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 15:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 2
7 		6 5 6
         
Элина Свитолина
76
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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