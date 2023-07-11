Свитолина не пустила первую ракетку мира Свёнтек в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Свитолина, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

Свитолина пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-рлйнтов. Свёнтек выполнила три эйса, трижды ошиюлась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона.

Свитолина уже выходила в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» в 2019 году, что являлось её лучшим достижением на Уимблдоне. Свёнтек впервые в карьере добралась до четвертьфинала турнира «Большого шлема» в Лондоне.

За выход в финал Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.