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Джокович: моя дочь — фанатка Рублёва. Но, надеюсь, папа сегодня выйдет на первый план

Джокович: моя дочь — фанатка Рублёва. Но, надеюсь, папа сегодня выйдет на первый план
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Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович перед стартом своего матча четвертьфинала турнира, в котором ему предстоит сыграть с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым, рассказал о том, как к его сопернику относится его дочь Тара.

«Да, да, она его фанатка. Уже не дождусь, как приду домой и обсужу это с ней. Она на самом деле особо не следит за теннисом. Но Андрей ей нравится. Ей нравится его повязка на голову, его энергия, мощь. Да, это её выбор № 1. Но, надеюсь, папа сегодня выйдет на первый план», — приводит слова Джоковича BBC.

Матч Джоковича и Рублёва стартует на центральном корте Уимблдона приблизительно в 18:50. Ранее теннисисты играли друг с другом четыре раза: россиянин побеждал только однажды, в финале грунтового турнира в Белграде в 2022 году.

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