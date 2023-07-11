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Сафиуллин — Синнер: россиянин уверенно забрал второй сет матча 1/4 финала Уимблдона

Сафиуллин — Синнер: россиянин уверенно забрал второй сет матча 1/4 финала Уимблдона
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Российский теннисист Роман Сафиуллин уверенно взял второй сет матча четвертьфинала Уимблдона, в котором он играет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Текущий счёт — 4:6, 6:3. Таким образом, счёт по сетам стал равным — 1:1.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Романа Сафиуллина и Янника Синнера за выход в полуфинал Уимблдона.

Уже стартовал третий сет встречи. Спортсмены играют на корте №1 уже 1 час и 11 минут.

Параллельно на центральном корте турнира в эти минуты начинается матч Андрея Рублёва (Россия, седьмая ракетка мира) и Новака Джоковича (Сербия, второй в рейтинге ATP), в котором определится соперник победителя матча Сафиуллина и Синнера в 1/2 финала Уимблдона.

Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 17:50 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6  
4 		6 2 2  
             
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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