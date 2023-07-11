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Элина Свитолина седьмой раз в карьере обыграла первую ракетку мира

Элина Свитолина седьмой раз в карьере обыграла первую ракетку мира
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Украинская теннисистка Элина Свитолина седьмой раз в карьере одержала победу над соперницей, являвшейся на момент их встречи первой ракетки мира. Трижды Свитолина обыгрывала представительницу Германии Анжелику Кербер (2016-2017 годы), дважды была сильнее румынки Симоны Халеп (2017-2018). Также в активе Элины по одной победе над американкой Сереной Уильямс (2016) и теперь над полькой Игой Свёнтек. Это лучший показатель в женском теннисе за последние 10 лет.

Единственная за последние годы первая ракетка мира, которую Свитолиной не удалось обыграть, — это представительница Австралии Эшли Барти.

Напомним, в четвертьфинальном матче Уимблдона-2023 Свитолина, получившая уайлд-кард от организаторов, за 2 часа 50 минут нанесла поражение Свёнтек со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Свитолина второй раз в карьере вышла в полуфинал травяного турнира «Большого шлема». Ранее она добиралась до этой стадии в 2019 году. За выход в финал Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

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