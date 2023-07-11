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Андрей Рублёв — Новак Джокович: россиянин взял первый сет матча 1/4 финала Уимблдона

Андрей Рублёв — Новак Джокович: россиянин взял первый сет матча 1/4 финала Уимблдона
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Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, одержал победу в первом сете матча четвертьфинала Уимблдона, в котором он борется с семикратным чемпионом турнира, сербом Новаком Джоковичем. Текущий счёт — 6:4.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Новака Джоковича за выход в полуфинал Уимблдона.

Теннисисты играют на центральном корте турнира. Их матч продолжается 45 минут. Сейчас уже стартовал второй сет встречи.

Параллельно на корте №1 идёт матч, в котором определяется будущий соперник победителя этой встречи: российский спортсмен Роман Сафиуллин играет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Итальянский теннисист ведёт по сетам со счётом 2:1.

Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 1    
4 		6 0    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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