Андрей Рублёв — Новак Джокович: россиянин взял первый сет матча 1/4 финала Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, одержал победу в первом сете матча четвертьфинала Уимблдона, в котором он борется с семикратным чемпионом турнира, сербом Новаком Джоковичем. Текущий счёт — 6:4.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Новака Джоковича за выход в полуфинал Уимблдона.

Теннисисты играют на центральном корте турнира. Их матч продолжается 45 минут. Сейчас уже стартовал второй сет встречи.

Параллельно на корте №1 идёт матч, в котором определяется будущий соперник победителя этой встречи: российский спортсмен Роман Сафиуллин играет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Итальянский теннисист ведёт по сетам со счётом 2:1.