Роман Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Уимблдона
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Уимблдона. В матче 1/4 финала спортсмен в четырёх сетах проиграл восьмой ракетке мира из Италии Яннику Синнеру: 4:6, 6:3, 2:6, 2:6.
Теннисисты провели на корте №1 2 часа 14 минут. Роман Сафиуллин по ходу матча выполнил восемь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти, но допустил семь двойных ошибок. На счету Янника Синнера — 14 подач навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и две двойные ошибки.
Янник Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал турниров «Большого шлема». Его соперником в следующем матче будет либо семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович, либо седьмая ракетка мира из России Андрей Рублёв.
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