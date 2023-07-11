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Роман Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Уимблдона

Роман Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Уимблдона
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Уимблдона. В матче 1/4 финала спортсмен в четырёх сетах проиграл восьмой ракетке мира из Италии Яннику Синнеру: 4:6, 6:3, 2:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте №1 2 часа 14 минут. Роман Сафиуллин по ходу матча выполнил восемь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти, но допустил семь двойных ошибок. На счету Янника Синнера — 14 подач навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и две двойные ошибки.

Янник Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал турниров «Большого шлема». Его соперником в следующем матче будет либо семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович, либо седьмая ракетка мира из России Андрей Рублёв.

Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 17:50 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6  
4 		6 2 2  
             
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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