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Андрей Рублёв — Новак Джокович: сербский теннисист сравнял счёт по сетам

Андрей Рублёв — Новак Джокович: сербский теннисист сравнял счёт по сетам
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Семикратный победитель Уимблдона Новак Джокович сравнял счёт по сетам в матче четвертьфинала турнира с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым. Текущий счёт после двух сетов — 4:6, 6:1.

В этом сете сербский теннисист был сильнее россиянина: Рублёв только при счёте 0:5 в пользу Джоковича включился и спас себя от «баранки». Теперь каждый из спортсменов должен выиграть ещё два сета для победы в матче.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Новака Джоковича за выход в полуфинал Уимблдона.

В следующем матче победитель встречи сыграет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером, ранее обыгравшим россиянина Романа Сафиуллина в своём четвертьфинале.

Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 1    
4 		6 0    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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