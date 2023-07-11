Андрей Рублёв — Новак Джокович: сербский теннисист сравнял счёт по сетам

Семикратный победитель Уимблдона Новак Джокович сравнял счёт по сетам в матче четвертьфинала турнира с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым. Текущий счёт после двух сетов — 4:6, 6:1.

В этом сете сербский теннисист был сильнее россиянина: Рублёв только при счёте 0:5 в пользу Джоковича включился и спас себя от «баранки». Теперь каждый из спортсменов должен выиграть ещё два сета для победы в матче.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Новака Джоковича за выход в полуфинал Уимблдона.

В следующем матче победитель встречи сыграет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером, ранее обыгравшим россиянина Романа Сафиуллина в своём четвертьфинале.