Андрей Рублёв — Новак Джокович: сербский теннисист сравнял счёт по сетам
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Семикратный победитель Уимблдона Новак Джокович сравнял счёт по сетам в матче четвертьфинала турнира с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым. Текущий счёт после двух сетов — 4:6, 6:1.
В этом сете сербский теннисист был сильнее россиянина: Рублёв только при счёте 0:5 в пользу Джоковича включился и спас себя от «баранки». Теперь каждый из спортсменов должен выиграть ещё два сета для победы в матче.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Новака Джоковича за выход в полуфинал Уимблдона.
В следующем матче победитель встречи сыграет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером, ранее обыгравшим россиянина Романа Сафиуллина в своём четвертьфинале.
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