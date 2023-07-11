Андрей Рублёв — Новак Джокович: россиянин в борьбе уступил в третьем сете матча
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Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, в борьбе уступил сербу Новаку Джоковичу в третьем сете матча четвертьфинала Уимблдона. Текущий счёт — 6:4, 1:6, 4:6.
Таким образом, счёт по сетам стал 2:1 в пользу семикратного чемпиона Уимблдона.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Новака Джоковича за выход в полуфинал турнира.
Прямо сейчас стартует четвёртый сет матча. Теннисисты играют на центральном корте Уимблдона уже 2 часа 12 минут.
Победитель встречи Рублёва и Джоковича выйдет в полуфинал турнира, где встретится с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Итальянец ранее сегодня, 11 июля, в четырёх сетах обыграл российского теннисиста Романа Сафиуллина.
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