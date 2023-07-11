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Андрей Рублёв — Новак Джокович: россиянин в борьбе уступил в третьем сете матча

Андрей Рублёв — Новак Джокович: россиянин в борьбе уступил в третьем сете матча
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Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, в борьбе уступил сербу Новаку Джоковичу в третьем сете матча четвертьфинала Уимблдона. Текущий счёт — 6:4, 1:6, 4:6.

Таким образом, счёт по сетам стал 2:1 в пользу семикратного чемпиона Уимблдона.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Новака Джоковича за выход в полуфинал турнира.

Прямо сейчас стартует четвёртый сет матча. Теннисисты играют на центральном корте Уимблдона уже 2 часа 12 минут.

Победитель встречи Рублёва и Джоковича выйдет в полуфинал турнира, где встретится с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Итальянец ранее сегодня, 11 июля, в четырёх сетах обыграл российского теннисиста Романа Сафиуллина.

Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 3  
4 		6 6 6  
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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