Свёнтек пожелала Свитолиной выиграть Уимблдон-2023

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, о чём говорила у сетки с украинкой Элиной Свитолиной.
Напомним, в четвертьфинальном матче Умблдона-2023 Свитолина, получившая уайлд-кард от организаторов, за 2 часа 50 минут нанесла поражение Свёнтек со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
«Я буду болеть за нее. Тем более, что мы нравимся друг другу как люди. Сказала ей у сетки, что надеюсь, что она выиграет этот турнир. Тяжело выиграть турнир «Большого шлема», но я знаю, что она очень этого хочет. Я буду болеть за неё», — сказала Свёнтек после матча.
Свитолина во второй раз в карьере вышла в полуфинал травяного турнира «Большого шлема». Ранее она добиралась до этой стадии в 2019 году. За выход в финал Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.
- 11 июля 2023
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