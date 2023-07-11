Свёнтек пожелала Свитолиной выиграть Уимблдон-2023

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, о чём говорила у сетки с украинкой Элиной Свитолиной.

Напомним, в четвертьфинальном матче Умблдона-2023 Свитолина, получившая уайлд-кард от организаторов, за 2 часа 50 минут нанесла поражение Свёнтек со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

«Я буду болеть за нее. Тем более, что мы нравимся друг другу как люди. Сказала ей у сетки, что надеюсь, что она выиграет этот турнир. Тяжело выиграть турнир «Большого шлема», но я знаю, что она очень этого хочет. Я буду болеть за неё», — сказала Свёнтек после матча.

Свитолина во второй раз в карьере вышла в полуфинал травяного турнира «Большого шлема». Ранее она добиралась до этой стадии в 2019 году. За выход в финал Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.