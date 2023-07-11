Свитолина — о дочери: она ещё в таком возрасте, когда всё равно, выиграю я или проиграю

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о реакции своей дочери Скай на её выход в полуфинал Уимблдона и победу над первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, а также поделилась информацией о состоянии своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

«Сейчас моя дочь дома с Гаэлем. Я общалась с ней после матча. Но она отвлекалась на своё мороженое, поэтому я не была в центре внимания (улыбается). Она ещё в таком возрасте, когда ей всё равно, выйграю я или проиграю. Она просто счастлива сама по себе, а иногда, когда я возвращаюсь домой, она тоже радуется. Мне нравится видеть её счастливой с Гаэлем. Наши мамы тоже нам помогают. Здорово, что у нас большая семья и есть много помощников.

Выход в полуфинал после беременности многое значит для меня. Уже говорила, что действительно не ожидала этого. Просто старалась выигрывать матч за матчем. Хочу продолжать идти этим путём. Передо мной большой вызов, но я горжусь тем, что обыграла сильных соперниц, чемпионок «Большого шлема», которые знаю, как побеждать, и используют давление.

Приедет ли Гаэль на следующий матч? Я бы не хотела менять текущее положение вещей. Я не суеверна, но не хочу сглазить некоторые вещи (улыбается). Он счастлив быть дома, смотрит матчи со всей семьёй. У него есть и свои тренировки перед моими матчами. Он восстанавливается и готовится к US Open. Всё в порядке. Пока я позволяю ему побыть дома», — поделилась Свитолина на пресс-конференции.